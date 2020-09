In Italia in leggera risalita i casi di positività al Covid 19. Invariato il numero dei decessi.

In leggera risalita i casi di persone positive al Covid 19 in Italia. A renderlo noto il report quotidiano del Ministero della Salute. I nuovi casi di positività sono stati 1616, 19 in più rispetto a ieri quando i casi erano stati 1597.

Invariato invece il numero dei morti (10) nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che ha toccato nella Penisola quota 35.597. Risultano invece 284.796 le persone che in Italia sono state colpite dal Covid 19, mentre le persone guarite ammontano fin qui a 212.432. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 36.767 persone, di cui 34.743 in quarantena nelle loro case, 1059 ricoverati in Ospedale e 175 in terapia intensiva.

Oggi non c’è stata nessuna Regione in Italia nella quale non si sia registrato almeno un caso.