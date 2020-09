In Italia ancora un incremento dei casi di positività al Covid 19.

In Italia nelle ultime 24 ore s’è registrato un incremento nel numero dei casi di positività al Covid.

In base ai dati forniti dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore, i casi di positività sono stati complessivamente 1.597, con un aumento di 163 casi rispetto a ieri quando i casi erano stati 1.434.

Il numero complessivo di persone positive al Covid in Italia è di 283.180. Attualmente invece i positivi in Italia sono 35.708. I guariti sono 211.885. Il numero delle persone decedute è leggermente sceso passando dai 14 di ieri ai 10 di oggi. Il totale delle persone decedute in Italia a seguito del Covid ammonta a 35.587.