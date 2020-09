In calo il numero dei contagi da Covid 19 in Italia. Sale a 24 il numero delle persone decedute nelle ultime 24 ore.

E’ calato il numero di casi di positività in Italia nelle ultime 24 ore. Rispetto ai 1.907 positivi al Covid di ieri, oggi sono stati invece 1.638. Un dato ulteriormente positivo se si pensa che sono stati 103.223 i tamponi esitati. E’ questo il dato più rilevante tra quelli che emergono nel report quotidiano del Ministero della Salute.

Un dato negativo è stato invece quello dei decessi, considerato che le persone decedute nelle ultime 24 ore nella Penisola sono stati 24, 14 in più rispetto a ieri quando i decessi erano stati 10.

Attualmente le persone positive in Italia sono 43.161, di cui 40.556 in quarantena domiciliare, 2380 ricoverati in ospedale e 215 in terapia intensiva. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia nella Penisola sono stati 296.569 le persone positive, con 217.716 guariti, 35.692 deceduti, e 43.161 attualmente positivi.