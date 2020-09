In calo i contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore.

In Italia nelle ultime 24 ore si registra un calo in termini di casi di positività al Covid 19. A renderlo noto è il bollettino del Ministero della Salute. I nuovi casi accertati di positività sono 1501, ben 115 in meno rispetto a ieri. C’è comunque da dire che i tamponi esitati sono passati da 98 mila a 92 mila.

In totale sono 286.297 le persone risultate positive al Covid in Italia da quando è scoppiata la pandemia. Il numero delle vittime è sceso da 10 a 6 (-4) nel contesto di un numero totale che oggi è stato aggiornato a 35.603. Le persone guarite sono invece in totale 213.191.

Le persone attualmente positive sono 37.053, di cui 1951 ricoverati, 182 in terapia intensiva e 35.370 in quarantena domiciliare. , rispetto a ieri +759. Oltre 92 mila i tamponi effettuati a fronte degli 98.880 del giorno precedente. In tutte le Regioni italiane, infine, si sono verificati casi di contagio da Covid 19.