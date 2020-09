Hamilton ha vinto la quarta tappa della Tirreno-Adriatico: Woods ancora in maglia azzurra

Lucas Hamilton (Mitchelton – Scott) ha vinto la quarta tappa della Tirreno-Adriatico EOLO, 194 km con partenza da Terni e arrivo a Cascia.

Sul traguardo ha preceduto Fausto Masnada (Deceuninck – Quick-Step) e Michael Woods (EF Pro Cycling).

Il corridore canadese conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.



RISULTATO FINALE

1 – Lucas Hamilton (Mitchelton – Scott) – 194 km in 4h46’22”

2 – Fausto Masnada (Deceuninck – Quick-Step) s.t.

3 – Michael Woods (EF Pro Cycling) a 10″



CLASSIFICA GENERALE

1 – Michael Woods (EF Pro Cycling)

2 – Rafal Majka (Bora – Hansgrohe) at 9″

3 – Fausto Masnada (Deceuninck – Quick-Step) at 18″.



LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Michael Woods (EF Pro Cycling)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Maglia Arancio, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Michael Woods (EF Pro Cycling)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara Assicurazioni –Lucas Hamilton (Mitchelton – Scott

Il vincitore di tappa Lucas Hamilton, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Ho provato a stare con i corridori più forti sull’ultima salita, poi sono stato fortunato ad essere insieme a Masnada nel finale, non avrei potuto farcela se fossi stato da solo all’attacco. È stata una buona giornata, il nostro leader per la GC è Yates”.

La Maglia Azzurra, Michael Woods, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Tappa davvero dura ma la squadra ha corso molto bene. Una giornata difficile, proprio come ieri e probabilmente domani. Ci sono tanti corridori forti, sono felice di tenere la Maglia un altro giorno”.