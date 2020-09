Finanziamenti sino a 35 mila euro per le piccole imprese con BonuSicilia. Il 18 settembre l’avviso sarà sulla Grus.

Il 18 settembre sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato l’avviso del BonuSicilia, una misura importante che prevede un finanziamento a fondo perduto fino ad un massimo di 35 mila euro a sostegno delle piccole imprese dell’Isola che abbiano registrato un perdita di fatturato durante il lockdown. Un’opportunità per dare ossigeno agli imprenditori stremati dopo mesi di blocco”.

A parlare è Giuseppe Sciarabba (nella foto), responsabile regionale del Dipartimento fondi strutturali della Lega, che lancia un appello ai titolari siciliani d’azienda e consulenti d’impresa per essere pronti alla presentazione delle istanze, a partire dal 5 ottobre. Beneficiari delle agevolazioni sono le microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere.

“Per microimprese – spiega Sciarabba – si intende quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. E ancora, come prevede il bando, bisogna avere la sede legale e/o operativa in Sicilia alla data del 31 dicembre 2019, oltre naturalmente ad avere avuto l’attività economica sospesa durante il lockdown”.

Possono accedere a BonuSicilia anche le imprese alberghiere che non hanno esercitato l’attività economica, o che abbiano avuto una diminuzione di fatturato nel periodo marzo-aprile 2020.

“In tutti i casi – continua Sciarabba – il contributo previsto varia da 5 mila euro una tantum alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 a 6 mila euro una tantum alle aziende che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario nell’anno di imposta 2018. E ancora, 5 mila euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in base al fatturato/volume d’affari del 2018) alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario nell’anno di imposta 2018 (fino a un massimo complessivo di 35 mila euro). Sugli aspetti pratici per partecipare al bando – conclude Sciarabba – è necessario attivare l’identità digitale SpiD; pre-compilare dal 21 settembre l’istanza sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it); inviare l’istanza già compilata cliccando sul pulsante “invio”; quindi richiedere l’erogazione del bonus”.