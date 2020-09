Egitto, rilasciato nisseno arrestato per traffico di droga: atterrato stanotte a Roma

Calogero Nicolas Valenza, il 27enne di Gela (Caltanissetta) arrestato lo scorso agosto in Egitto con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti, è stato rilasciato. A confermarlo all’Adnkronos è il legale della famiglia, Nicoletta Cauchi. “Nicolas è atterrato stanotte alle 3 a Roma – dice -. A breve dovrebbe mettersi in contatto con la mamma”.

Nella capitale il giovane è arrivato con un volo diretto dal Cairo e proprio a Roma lo sta raggiungendo il papà, che per lavoro si trovava a Milano. Il 27enne ha chiamato stanotte la famiglia, una telefonata di pochi minuti. “Mi hanno liberato, sto partendo per Roma”, ha detto. Nicolas era stato fermato all’aeroporto del Cairo dalla Polizia egiziana lo scorso 23 agosto, non appena atterrato con un volo proveniente da Barcellona, dove da quattro anni vive e lavora come Pr. In Egitto era arrivato per incontrare un’amica.