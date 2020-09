Eccellenza. Squillo di tromba della Sancataldese che passa 1-2 a Mazara. Per la Nissa solo pari 0-0 con il Marsala.

Solo 0-0 per la Nissa all’esordio in campionato in casa con il Marsala. La squadra di Angelo Bognanni ha giocato un buon match al cospetto di un avversario che l’ha sorpresa ad inizio partita con un avvio al fulmicotone.

Al 10′ i lillibetani avrebbero potuto portarsi sullo 0-1 su rigore, ma Keba è stato bravissimo nel riuscire a neutralizzare il rigore calciato da Rosella. La Nissa ha avuto una buona occasione con De Luca, ma il suo colpo di testa s’è perso di poco a lato.

La partita, molto combattuta in mezzo al campo, nel secondo tempo s’è accesa solo nei minuti finali. E’ stata la Nissa a sfiorare la rete del successo con De Luca e con Tosto. Poi il fischio finale che ha sancito un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ad una Nissa generosa ma non in grado di finalizzare sotto porta.

Impresa della Sancataldese di mister Settineri che ha sconfitto fuori casa 1-2 in rimonta il quotato Mazara. In svantaggio con il gol di Iraci dopo 6 minuti, la Sancataldese non s’è persa d’animo dapprima pareggiando subito dopo la mezzora con il bomber Di Giuseppe.

Ad inizio ripresa la rete decisiva ad opera del mancino Veneroso. Per la Sancataldese del presidente Lacagnina uno squillo di tromba importante per un campionato nel quale appare destinato a recitare un ruolo importante.