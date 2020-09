Docente positiva. Nell’ennese chiusa scuola media. L’inizio dell’anno scolastico slitta al 28 settembre.

Avrebbe dovuto riaprire oggi, ma un caso di positività ha riguardato una sua docente per cui, prima ancora di riaprire ufficialmente i battenti per l’inizio del nuovo anno scolastico previsto per oggi 24 settembre, è stata costretta, suo malgrado a chiudere i locali e a rinviare al prossimo 28 settembre la riapertura. Si tratta della scuola media del plesso Verga – Alighieri di Leonforte in provincia di Enna.

A renderlo noto è stato il sindaco Carmelo Barbera.

Il primo cittadino ha comunicato che una docente che insegna in questo plesso è risultata positiva al Covid. La docente, che non risiede comunque a Leonforte, è stata posta in quarantena al pari dei suoi colleghi che saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore da parte dell’Asp di Enna.

I locali scolastici, a scopo precauzionale, sono stati chiusi per essere sanificati e dovrebbero riaprire il prossimo 28 settembre. Il provvedimento riguarda la sola scuola media.