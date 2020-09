Delia. Il Comitato cittadino “No Impianto di cremazione a Delia” chiede revoca e sospensione delle procedure per realizzare l’impianto.

DELIA. Il comitato spontaneo cittadino “No impianto di cremazione a Delia” ha inviato una lettera al sindaco di Delia e al presidente del consiglio comunale con la quale ha chiesto la sospensione e la revoca delle procedure già in atto per la realizzazione di un impianto crematorio a Delia.

Nella lettera si legge: “I rappresentanti del Comitato spontaneo, venuti a conoscenza che codesta Amministrazione comunale ha già messo in atto le procedure al fine di realizzare I’impianto di cremazione, chiede che siano sospese tali procedure al fine di potere dare ai cittadini di Delia la possibilità di potersi esprimere in merito alla sua realizzazione. soprattutto in virtù del fatto che sempre più cittadini reputano dannoso per la salute e inutile per il nostro comune detta opera. Un impianto di cremazione nel nostro piccolo territorio, a ridosso del centro abitato potrebbe provocare, a causa dell’emissione di fumi inquinanti, i seguenti danni:

alla salute dei cittadini;

alle produzioni agricole e artigianali del territorio:

all’immagine del nostro comune;

al valore delle nostre abitazioni.

Pertanto. in attesa che i cittadini di Delia, possano meglio informarsi e di conseguenza pronunciarsi, pro o contro I’ opera- tramite una consultazione popolare, si ribadisce la richiesta di sospensione di tutti gli atti inerenti la realizzazione di un impianto di cremazione a Delia”.