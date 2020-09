Covid. In Sicilia 89 casi nelle ultime 24 ore, ma anche 3 decessi.

Sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute, il numero delle persone positive al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore è di 89, diciannove in più rispetto a ieri quando i casi di positività accertati erano stati 108.

Il dato negativo è invece legato al numero di decessi che, nelle ultime 24 ore, sono stati 3 in più portando il totale a 303. Al momento le persone positive in Sicilia al Covid 19 sono 2412, di cui 230 ricoverati in Ospedale, 16 in terapia intensiva e Missione Speranza e Carità e un migrante dell’hotspot di Lampedusa. Aumenta però il numero delle vittime: ben tre in 24 ore (una a Palermo, una a Trapani ma deceduta nel capoluogo siciliano e una a Siracusa) per un totale di 303 dall’inizio della pandemia.

Attualmente sono 2412 i positivi di cui 230 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 2166 in quarantena a casa. Il numero delle persone positive nell’Isola da quanto è scoppiata la pandemia sono 6.234, di cui 3.519 guariti, 303 deceduti e 2412 attualmente positive.

La distribuzione dei casi in Sicilia su base provinciale vede 42 casi, quindi quasi la metà, in provincia di Palermo, 16 in quella di Catania, 15 in quella di Trapani, 9 in quella di Ragusa, 3 in quella di Caltanissetta, 2 in quella di Siracusa, una in quella di Messina e di Enna.