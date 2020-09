Covid-19, Sicilia. Piano di emergenza: 604 posti letto in più negli ospedali, anche a Caltanissetta

La Regione si prepara ad una eventuale seconda ondata di coronavirus in Sicilia. L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha varato così un piano d’emergenza per attrezzare gli ospedali dell’Isola nella gestione della crisi.

La mappa, come illustrato da Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia di oggi, prevede 158 posti di terapia intensiva; 83 di sub intensiva – in cui viene praticata la ventilazione assistita tramite i caschi o le macchine senza tecniche invasive – e altri 604 letti per il ricovero nei reparti di Malattie Infettive che saranno scaglionati in cinque bacini (Caltanissetta-Agrigento; Enna-Catania; Messina; Palermo-Trapani e Ragusa-Siracusa) per garantire un’assistenza uniforme su tutto il territorio.

In alcune zone il numero è praticamente raddoppiato come ad Enna che da dodici postazioni dell’era pre-virus si è passati a 28 mentre a Palermo questa cifra è cresciuta ancora di più grazie all’incremento generato dai quaranta posti letto messi a disposizione dall’Ismett.