Covid 19. Resta stabile in Sicilia nelle ultime 24 ore la curva del contagio.

In base a quanto riportato dal report giornaliero del Ministero della Salute, resta stabile il numero di persone positive al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Complessivamente sono 65 le persone contagiate, 4 in più rispetto a ieri.

Delle 65 persone positive, 6 sono migranti. Al momento i positivi sono 1842, di cui 136 ricoverati in ospedale e 16 in terapia intensiva. Sono invece1690 le persone in quarantena a casa. I guariti sono 3172, mentre il numero dei deceduti ha fatto registrare due morti in più che hanno fatto salire il numero complessivo a 292.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, spiccano i 43 casi registratisi in provincia di Palermo, mentre 9 sono in provincia di Catania, 6 in provincia di Trapani, 4 in provincia di Agrigento, e 3 in provincia di Siracusa.