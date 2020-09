Covid 19. Oms: no al saluto con il gomito; per rispettare il distanziamento, meglio salutare con la mano sul cuore.

No agli abbracci, ma anche al saluto con il gomito. E’ quanto ha inteso sottolineare il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha sottolineato che va evitato di salutarsi con il gomito perché non permette di osservare la distanza di sicurezza raccomandata per evitare il contagio. Meglio, piuttosto, salutarsi mettendo la mano sul cuore.

