Caltanissetta. La VII Commissione Trasparenza convocherà il sindaco Roberto Gambino sulla vicenda dell’Ato Cl1.

La VII commissione – Trasparenza, composta dai consiglieri comunali C.Adornetto – O. Aiello -G.Bruzzaniti – T.Falcone – O.Mannella – S.Mazza – S. Petrantoni, in merito alle dichiarazioni esternate dal sindaco Roberto Gambino all’incontro tenutosi domenica 6 settembre riguardante la vicenda ATO CL1, ha annunciato che convocherà in seduta di Commissione VII – Trasparenza il sindaco Gambino.

Considerato infatti che in data 30 luglio la Commissione aveva richiesto al Sindaco Gambino e per conoscenza al Segretario Comunale R. Liotta di visionare la “due diligence” redatta dal Prof. avv. Alberto Stagno D’Alcontres. In data 9 settembre la Commissione Trasparenza provvedeva a inviare un sollecito in quanto alla stessa non era pervenuta alcuna risposta di diniego.

Solo in data 24 ottobre 2019 perveniva alla Commissione breve nota di accompagnamento alla “due diligence” con testuali parole:

“ Si ricorda che quanto disposto dall’art.43 del D.lgs 267/200, incombe sui Consiglieri il segreto d’Ufficio, atteso che la diffusione dell’atto di che trattasi, potrebbe procurare all’Ente risvolti sfavorevoli nella complessiva vicenda dei rapporti fra l’Ato CL1 e il Comune di Caltanissetta e gli altri Comuni dell’Ambito”;

I Consiglieri presenti alla seduta di commissione, leggendo la nota di accompagnamento, valutando scrupolosamente e responsabilmente l’opportunità di leggere il contenuto della busta contenente la “due diligence”, e convenendo che l’unico soggetto a desegretare il contenuto della stessa è il Sindaco di Caltanissetta e non certo la Commissione Trasparenza che nello specifico e con tale premesse, verrebbe limitata e svilita nella sua funzione principe, e cioè, leggere gli atti, esaminarli, renderli pubblici e trasparenti alla collettività tramite i propri verbali, decidevano unanimemente di non aprire la busta e non leggere il contenuto.

La Commissione Trasparenza , quindi, ascoltando in audizione il Sindaco Gambino porterà a conoscenza non solo ai Consiglieri Comunali facenti parte della Commissione, ma alla cittadinanza Nissena, il contenuto della “due diligence” desegretando per bocca del Sindaco di Caltanissetta, finalmente, il contenuto.