Caltanissetta. Italia Viva voterà “No” al prossimo Referendum Costituzionale.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Italia Viva Caltanissetta sulla sua posizione in merito al prossimo Referendum costituzionale.

“Per queste motivazioni, Italia Viva Caltanissetta voterà NO al referendum del 20 settembre. La riforma costituzionale che il 20 settembre p.v. siamo chiamati a votare colpisce, rendendolo più debole, il diritto di tutti i cittadini di vedere eletti i propri rappresentanti.

Di fatto, con un taglio indiscriminato di deputati e senatori, ci saranno intere aree che rimarranno prive di rappresentanza politica nazionale. Se dovesse prevalere il SI verrà eletto un deputato ogni 151.000 abitanti (contro gli attuali 80.000) e un senatore ogni 312.000 abitanti (contro gli attuali 200.000).

Oggi nessuna regione (tranne Molise e Valle d’Aosta) può avere meno di 7 senatori, con la riforma si passerebbe ad appena 3 senatori. Fra le città penalizzate, considerato il numero di abitanti, sicuramente rientrerà Caltanissetta ( e probabilmente l’intera provincia) che vedrà mortificata la volontà elettorale dei nisseni che non potranno eleggere un proprio rappresentante in Parlamento.

E’ d’obbligo chiedersi se una riforma assolutamente antidemocratica non avrà come logica e nefasta conseguenza un ulteriore distacco tra popolo e politica, un sempre maggiore disinteresse che si traduce in un sempre maggiore astensionismo.

Tutto ciò impoverisce la democrazia, la cui tenuta e credibilità sono strettamente connesse alla consistenza della partecipazione democratica. Astensionismo (volontario) significa rinunciare a quella piccola parte di sovranità che spetta a ogni cittadino, indurre ad astenersi ( grazie a una riforma che rende impossibile potere eleggere i propri rappresentanti) significa, invece, privare in maniera subdola e apparentemente indolore i cittadini del loro spicchio di sovranità”.

Italia Viva Caltanissetta