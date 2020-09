Caltanissetta. Il Circolo Pd Guido Faletra proporrà anche un seminario dedicato al compianto Mario Arnone.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Circolo Pd Guido Faletra sulle iniziative che intende proporre.

Al termine della pausa estiva ricominciano le iniziative dei Circolo PD Guido Faletra. Si tratta di una ripresa carica di entusiasmo e di passione, anche per i lavori di riordino e sistemazione della sede che ci hanno visto impegnati nelle ultime settimane.

Oggi il Circolo Faletra offre alle cittadine e ai cittadini una casa pulita, ordinata, accogliente, ricca di storia, di ricordi e soprattutto di progetti. Si tratta di un luogo da vivere anche al di fuori della politica strettamente intesa, uno spazio da fruire come aula studio o luogo di co-working, per consultare la nostra ricca biblioteca o per ospitare una riunione.

Il Partito Democratico che immaginiamo è una forza posta a servizio della città, con i suoi spazi, con le sue idee e con la straordinaria passione delle donne e degli uomini che lo animano. Anche per questo affiancheremo la nostra attività politica con azioni di volontariato, di mutualismo e con momenti di approfondimento culturale.

Il valore della nostra iniziativa appare tanto maggiore se si pensa al clima che viviamo. Un clima in cui persino l’installazione di un pacifico logo ha provocato manifestazioni di intolleranza dalle quali non abbiamo intenzione di lasciarci intimorire e che, se reiterate, troveranno una reazione determinata.

Noi non pensiamo al Circolo Faletra come una tradizionale sede di partito, ma piuttosto come un luogo di costruzione di cittadinanza e di comunità, come uno spazio aperto a chiunque si riconosca negli ideali di giustizia e libertà, indipendentemente dalle appartenenze di parte.

Nelle prossime settimane promuoveremo seminari di formazione e di cultura politica, il primo dedicato al compianto Mario Arnone, organizzeremo momenti di confronto sull’attività politica nazionale e locale, realizzeremo collette alimentari e di indumenti per sostenere chi ha più bisogno, apriremo la nostra sede a ragazze e ragazzi alla ricerca di uno spazio accogliente per studiare, leggere e lavorare.

Insomma, proveremo a realizzare quell’idea di città accogliente, vivace e solidale che anima il nostro impegno politico. Lo faremo partendo dalla nostra sede ed aprendoci al contributo di tante e tanti.

Lo slogan di un’importante università milanese recita così: “Perché le cose accadano, ci vuole un luogo”. Ecco, il Circolo PD Guido Faletra torna ad avere un luogo bello ed accogliente da offrire alla città, ora è arrivato il momento di far sì che accadano cose belle e importanti per il futuro di questo territorio.

Il Coordinamento del Circolo Faletra