Caltanissetta. Il 18 settembre si inaugura il Circolo dei Giovani Democratici intitolato ad Adnan Siddique.

Negli ultimi mesi a Caltanissetta, un gruppo di giovani ragazzi e ragazze, mossi da una grande voglia di cambiamento e rinnovamento, ha deciso di ripartire con il percorso dei Giovani Democratici.

Il Circolo dei GD della città di Caltanissetta – Adnan Siddique nasce con l’idea di essere un luogo dove i giovani possono affacciarsi alla politica sana, vedendosi protagonisti e motore per la comunità cittadina. “In un periodo storico così particolare – ha sottolineato il segretario provinciale dei Gd Marco Andaloro – soprattutto i giovani sentono la necessità di confrontarsi, interpellarsi e cercare delle risposte dal panorama politico della società alla quale si affacciano. Così, sorge spontanea l’esigenza di trovare un luogo dove è possibile discutere, dibattere ed informarsi per essere cittadini e cittadine attivi e consapevoli. L’obiettivo principale è quello di proporre alla città un’alternativa, un’esperienza dal forte valore politico e sociale, che possa essere il più inclusiva e plurale possibile, nonchè motivo di grande impegno e responsabilità nei confronti del territorio”.

Sono tantissime le idee e le proposte per la cittadinanza, così come eventi e le iniziative in programma; tra cui un ciclo programmatico di incontri di formazione politica, un progetto fatto a misura per gli studenti e le studentesse dell’Università e un percorso propositivo atto ad implementare i servizi cittadini.

L’inaugurazione del Circolo si terrà venerdì 18 settembre 2020 alle ore 21:00 in via Salvo d’Acquisto 113 (sede del Circolo del PD “G. Faletra” in attesa della fine dei lavori per la sede provinciale in via Val D’Aosta).

Il Circolo verrà intitolato ad Adnan Siddique, giovane pakistano ucciso per aver difeso i diritti di un gruppo di braccianti vittime di caporalato nella provincia di Caltanissetta. All’evento saranno invitati la comunità pakistana, la famiglia di Adnan e i conoscenti, insieme a tutte le associazioni e le organizzazioni cittadine e i sindacati.

Interverranno gli esponenti dei Giovani Democratici e del Partito Democratico della Provincia di Caltanissetta, tra cui Annalisa Petitto, consigliere comunale, Peppe di Cristina, segretario provinciale del PD, Elisa Carbone, sindaco di Sommatino e commissario regionale dei GD, Marco Andaloro, segretario provinciale dei GD, i segretari dei circoli cittadini del PD Giancarlo La Rocca, Carlo Vagginelli e Federica Giorgio, i segretari dei circoli GD della provincia e Greta Tassone, GD Caltanissetta e promotrice dell’evento.