Caltanissetta, Aiello (Lega): “Degrado, abbandono e sporcizia al Cimitero”.

“Situazione generale di degrado, abbandono e sporcizia con erbacce e rifiuti diffusi nei corridoi di tutti i settori, in particolare nel complesso della società Militari in Congedo”– lo ha scritto il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, in un’Interrogazione Consiliare rivolta al Sindaco, dove ha aggiunto: “In uno dei corridoi del predetto complesso c’è una situazione di pericolo per i visitatori a causa delle grondaie penzolanti e di un’anta di un portone in ferro caduta per terra e lasciata in stato di abbandono”.

L’Interrogazione del Commissario Provinciale della Lega è stata predisposta su richiesta di legittime lamentele dei cittadini, che reclamano all’interno del cimitero pulizia, ordine e anche sicurezza.

“Invito l’Amministrazione Comunale a rendere il cimitero di Caltanissetta fruibile senza pericoli per l’incolumità fisica dei visitatori, ai quali l’ambiente dovrebbe presentarsi privo di degrado e fornito di servizi in ogni sua parte”– così conclude il Consigliere Oscar Aiello, che nello specifico ha chiesto con l’Interrogazione consiliare: Se sono previsti per il cimitero interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria; Cosa ha intenzione di fare (ed in che tempi) per risolvere le summenzionate criticità e rimuovere i pericoli segnalati.