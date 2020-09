Butera. Percorso formativo all’Autodemolizioni Chimera sulla tematica legata al successo di un’azienda.

BUTERA. La tematica legata al successo di un’azienda illustrata dall’ingegnere industriale Paola Greco nell’ambito di uno degli step messi a punto nell’ambito del percorso formativo organizzato da “Autodemolizioni Chimera”.

<Per un’azienda – ha spiegato l’ing. Greco – il successo si ottiene attraverso un’organizzazione che deve essere quanto più razionale e rigorosa possibile; ciò per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati; si tratta di ottimizzare ottenendo i migliori risultati possibili a precise condizioni, inserite in un contesto particolare>.

Per l’ingegnere industriale gelese: <Al fine di competere ad alti livelli l’ottimizzazione dei processi produttivi deve essere il fulcro attorno cui far ruotare l’intera struttura aziendale che, solo in questo modo, diviene efficiente e solida; il tutto massimizzando i profitti e minimizzando i costi>.

Inoltre, sempre secondo Paola Greco, sono cinque le azioni imprescindibili per perseguire l’ottimizzazione dei processi aziendali: <Occorre controllare la qualità dei processi produttivi e organizzativi dell’azienda, ma anche ottimizzare i parametri con analisi comparative; inoltre diventa importante certificare l’assoluta qualità dei prodotti/servizi dell’azienda; il tutto riducendo i costi ed assicurando uno standard di livello>.

Di certo un percorso formativo, quello della “Chimera Autodemolizioni”, che ha permesso, tramite il contributo della dott.ssa Paola Greco, di far emergere il dato secondo cui è fondamentale conoscere l’organizzazione dell’azienda per misurarne l’efficienza e per ottenere livelli di successo adeguati.