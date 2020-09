Ancora 170 nuovi casi di positività al Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. In Provincia di Caltanissetta 17 i casi.

Sono 170 in totale i casi di persone positive al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il quotidiano report del Ministero della Salute.

E’ aumentato il numero dei guariti rispetto a ieri attestandosi a 90, ma il totale delle persone attualmente positive viaggia verso i 2.866, di cui 2546 in isolamento a casa, 301 ricoverati e 19 in terapia intensiva. S’è registrato anche un decesso che ha portato il numero complessivo delle persone morte per Covid a 311.

Da quando è scoppiata la pandemia, i casi in Sicilia di positività al Covid sono stati 7118.

La distribuzione dei casi per provincia sono di 74 casi in provincia di Palermo, 33 in provincia di Siracusa, 17 nelle provincie di Catania, Caltanissetta e Trapani, 7 in quella di Messina, 4 in quella di Agrigento ed 1 in quella di Enna.