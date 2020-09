Amministrative a Mussomeli, Pino Sorce e i suoi assessori: “Questo confronto si deve fare”

Noi per Mussomeli, siamo una squadra che ha sviluppato in questi mesi un programma per la Mussomeli dei prossimi cinque anni ed oltre. Siamo convinti, che per dare ai cittadini l’opportunità di scegliere tra le due compagini sia indispensabile un confronto a tutto campo tra i candidati sindaci e le squadre degli assessori designati.

E’ evidente che all’indomani del 5 Ottobre a gestire il Comune non sarà un uomo solo al comando, ma un sindaco e la sua squadra, anche perché se così non fosse non si capirebbe il perché della nomina degli assessori.

Invitiamo pertanto, Giuseppe Catania e la sua squadra di assessori ad un sereno e pacato confronto sui programmi e sull’ “Idea paese”.

A tal fine abbiamo contattato la redazione di Castello Incantato per l’organizzazione di tale confronto nella sede che la redazione riterrà più opportuna, nel rispetto di precise regole condivise da entrambe le parti.

Ci auguriamo di ricevere al più presto conferma per tale confronto.