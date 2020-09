In Italia 133 casi di positività al Covid 19 in più rispetto a ieri.

Sale ancora la curva del contagio in Italia. In base al report del Ministero della Salute, il numero dei positivi al Covid nelle ultime 24 ore è passato da 1452 a 1585 con un incremento di ben 133 persone positive.

Da quando è scoppiata l’epidemia il numero complessivo di persone positive è stato di 293.025, di cui 215.954 guariti e 35.658 decessi.

A proposito di decessi, nelle ultime 24 ore il suo numero è passato da 12 a 13 mantenendosi comunque elevato.

Attualmente in Italia le persone positive al Covid risultano 41.413, di cui 39.253 in quarantena domiciliare, 2.348 ricoverati in ospedale con sintomi e 212 in terapia intensiva.