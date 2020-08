Riprende dal 7 settembre l’attività dell’Asd Samurai Dojo.

Da lunedì 7 settembre , nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, in virtù delle linee guida dello CSEN e del CONI sulla ripresa delle attività sportive ed in osservanza delle normative nazionali e regionali vigenti, finalmente riprende in pieno l’attività alla asd Samurai Dojo di Caltanissetta , oramai al suo 10 anno di attività , riapriranno le iscizioni per la nuova stagione sportiva per tutte le fasce di età dai 4 anni in su .

la Samurai Dojo , Associazione Sportiva Dilettantistica affilita Csen e iscritta al Coni è riconosciuta in Giappone dalla Dai Nippon Butokukai Honbu di Kyoto , per lo sviluppo tradizionale, filosofico e culturale delle Arti Marziali Giapponesi, presieduta dalla famiglia imperiale un vanto per tutti i nisseni che ci scelgono annualmente .

La Dai Nippon Butokukai riconosce l’attività tecnica, culturale e sociale svolta dalla scuola e ne afferma l’alta validità tecnica .

L’insegnamento, fonda i suoi cardini nei principi culturali delle discipline Orientali, includendo oltre alla pratica, anche gli approfondimenti della filosofia, dello studio della lingua, della scrittura e della cultura Giapponese ,

oltre ai corsi di Karate Kyokushinkai , Jujutsu Daito Ryu , Aikido , Autodifesa a 360° per tutte le età , per il 2° anno anno ripartono anche i corsi di Autodifesa per la terza età.

Lo scopo di questo corso è insegnare a difendersi a persone che non hanno particolare preparazione fisica ,migliorando sia le condizioni fisiche che quelle psicologiche del soggetto.

Non aspettiamoci Bruce Lee coi capelli bianchi, ma anche solo sapere cosa fare, come difendersi, che atteggiamento tenere possono essere uno strumento anche psicologico utile per affrontare un’aggressione.

“La fascia over 65 della popolazione è quella che più frequentemente si trova ad essere vittima di truffe, taccheggi e raggi . Questo corso fonirà informazioni e suggerimenti utili a prevenire le situazioni pericolose quando, ad esempio, vanno a ritirare le pensione o fanno la spesa.

Per questo motivo, ci siamo fatti promotrici di questo corso semplice e divertente , che ha l’obiettivo di rendere la popolazione ma specialmente quella over 65 più cosciente e quindi meno debole nei confronti di truffe in casa e taccheggi”.

Per partecipare a tutti i corsi occorre associarsi e consegnare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica e prenotare in tempo il corso poichè quest’anno tutti i corsi saranno solo su prenotazione a numero chiuso .

Direttore Tecnico il Maestro Alfonso Torregrossa

Via Ernesto Vassallo, 47 Caltanissetta Info line 3803101373