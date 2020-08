Migranti, Salvini: “Governo criminale, denunceremo noi. Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono poveretti”

“Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono dei poveretti. Denunceremo loro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Torrecuso, nel Sannio, in merito alla denuncia presentata da Davide Faraone, capogruppo al Senato di Italia Viva, contro di lui e contro il presidente della Regione Sicilia Musumeci, per la polemica sulla presenza di immigrati positivi al Coronavirus. “Quello del governo e’ un atteggiamento criminale, un comportamento criminale – ha aggiunto Salvini – Inseguono i turisti italiani e poi fanno sbarcare persone che portano problemi sociali, economici e anche sanitari, se e’ vero che solo ieri il 90 per cento dei nuovi contagiati erano sbarcati con barchini”.