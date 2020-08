Immigrazione, il viceministro Cancelleri: ” Musumeci incapace di governare la Sicilia”

“All’incapacita’ di governare la Sicilia, Musumeci unisce la piu’ bassa forma della propaganda. Lancia ultimatum assurdi, ma tutti sanno benissimo che non e’ cosi che si risolvono problematiche complesse come quella dell’immigrazione”. Lo scrive, su Facebook, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. “Prima ha lasciato i sindaci da soli a gestire tutto e adesso fa una delibera improponibile dal gusto salviniano, beccandosi il plauso di chi fino a ieri accusava il governo di volere spargere infetti in giro per l’Italia – prosegue Cancelleri -. Si perche’ proprio Salvini e’ contro la redistribuzione dei migranti su tutto il territorio, quindi e’ proprio lui il primo nemico della delibera farlocca di Musumeci.

Come dire, l’importante e’ attaccare il governo, anche se questo significa contraddire se stessi, l’importante e’ spostare l’attenzione e buttarla sempre in caciara. La Sicilia, soprattutto in questo momento, sta attraversando un momento difficilissimo, Lampedusa, Caltanissetta, Pozzallo, Porto Empedocle, e diversi altri centri sono al collasso, mentre la paura del Covid e’ tornata a crescere. Pero’, lasciatemelo dire, e’ vergognoso pensare di affrontare tutto questo con la propaganda che ha messo in piedi Musumeci. Basta con questi toni, la Sicilia e i siciliani meritano molto di piu’. Collaborazione tra le istituzioni e serio impegno da parte di tutti e’ l’unico modo per trovare presto soluzioni concrete”, conclude il viceministro.