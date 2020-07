Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle esprime solidarietà al sindaco Roberto Gambino: “Vile attacco dell’opposizione”

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle esprime solidarietà al sindaco Roberto Gambino per i fatti accaduti ieri pomeriggio e contro i vili attacchi subiti dalle forze di opposizione. È certamente noto a tutti che la decisione di accogliere in città i migranti per effettuare il periodo di quarantena non è assolutamente imputabile ad un sindaco, ma riguarda esclusivamente altri organi istituzionali superiori. Nelle scorse settimane il Sindaco aveva già espresso le proprie perplessità nelle sedi opportune, ricevendo ampie rassicurazioni in merito alle misure previste per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini, cosa che sta particolarmente a cuore al Sindaco e all’amministrazione tutta. Solo ed esclusivamente a seguito di tali rassicurazioni il Sindaco, nella sua qualità di primo cittadino, si è sentito in dovere di tranquillizzare la popolazione. Il gruppo M5S rinnova la propria fiducia nell’operato del sindaco Gambino e auspica che da ora in poi tutte le forze politiche lavorino esclusivamente per il bene della città non utilizzando strumentalmente ogni situazione è minando il clima di serenità che dovrebbe costituire la base per svolgere al meglio il proprio mandato istituzionale.

Il gruppo consiliare M5S