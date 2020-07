A19, “Il viadotto Himera è in quota”: la soddisfazione del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri

Quella che per tutti i siciliani è ormai diventata una questione oltre che di necessità di vera e propria giustizia sociale, per il viceministro Cancelleri è la sfida e la promessa che ha lanciato appena arrivato nel suo ufficio in via Nomentana.

“Attendere 5 anni per la ricostruzione del viadotto sulla A19 Palermo-Catania è stata una vergogna, e lo dico prima da siciliano e poi da uomo dello Stato – continua il Viceministro – quando ieri sera ho ricevuto il video dell’ultimo concio che veniva sollevato e messo in quota mi sono emozionato. Qualcuno tifa contro la riconsegna dell’opera ai siciliani, ma a queste persone posso solo dire che con le polemiche non si costruiscono i ponti e non si risolvono i problemi”.

“Adesso siamo alle ultime settimane di lavoro per poi finalmente consegnare l’opera ai siciliani, il 31 luglio, come il 31 luglio di 5 anni fa consegnammo la “trazzera” finanziata con le restituzioni del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle siciliano” conclude Cancelleri.