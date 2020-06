Villalba, per contrattisti ed ASU firmato contratto a tempo indeterminato

VILLALBA – Così ieri Il sindaco Plumeri in una sua nota: “Questa Amministrazione Comunale non poteva giungere alla fine del suo mandato senza prima aver compiuto un passo che era doveroso fare nei riguardi di una parte degli impiegati del Comune di Villalba, che ancora non godevano di tutti i diritti che ogni lavoratore che si rispetti (e che ha dato a tutt’oggi prova di meritarsi pienamente) deve avere. Sono queste le parole che il Sindaco di Villalba Alessandro Plumeri, ha pronunciato oggi in presenza di 8 lavoratori villalbesi che sono stati convocati per apporre la loro firma sul tanto agognato e sospirato contratto a tempo indeterminato. I cinque contrattisti e i tre ASU sono diventati a tutti gli effetti dipendenti ed impiegati del Comune in cui lavorano ormai da decenni. Il mio augurio per il notevole traguardo raggiunto và a tutti, ma in particolare ai lavoratori ex ASU, perché il loro lavoro ed il loro impegno è stato ricompensato appieno..

Sono stati sempre lavoratori puntuali e precisi nel loro compito, alla stregua degli altri, anche se per loro le normative vigenti non offrivano, a noi Enti, l’aiuto utile per dare loro una dignità lavorativa. Oggi la legge, continua il Sindaco, lo ha permesso e noi abbiamo colto l’occasione al volo. Con questa pagina felice e di conquista, conclude il Sindaco, si mette la parola fine ad una lunga storia di precariato che ha visto come attori principali, oltre ai lavoratori, anche questa Amministrazione che, sin dall’inizio del suo insediamento, ha preso a cuore la vicenda, prova ne è il fatto che a piccoli passi ed un po’ per volta non ha dimenticato nessuno”.