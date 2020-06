Strata ‘a foglia, pericolo incolumità pubblica: venerdì e sabato vietata vendita di bibite in bottiglia o lattina

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha deciso di emanare un’ordinanza per vietare la somministrazione di bevande in lattina e in bottiglia alla Strata ‘a foglia nei giorni di venerdì e sabato sera nel periodo che va dal 26 giugno al 31 ottobre 2020.

Secondo il primo cittadino il provvedimento si è reso necessario “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nelle giornate di maggiore presenza di avventori nei locali in questione, per tutta la durata del periodo estivo”.

In tal senso si è tenuto conto delle ‘indicazioni’ della Questura di Caltanissetta che “con propri provvedimenti, ha dettato le misure di ordine, sicurezza e vigilanza per le manifestazioni e/o in occasione di presenza notevole di persone in determinati luoghi di movida, ribadendo l’esigenza di emettere apposita Ordinanza che imponga il divieto di accesso e vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine in alluminio, specificando che potranno essere introdotte esclusivamente bevande in contenitori in plastica prive di tappo” .

Fondamentale secondo Gambino evitare di trasformare le strade in pattumiere piene di bottiglie e limitare il pericolo di “armare” indirettamente i giovani in casi di risse: “Considerato il notevole incremento di soggetti che, specie nelle aree e vie adiacenti ai luoghi di svolgimento di tali attività e/o manifestazioni, si prevede consumano bevande, lasciando peraltro le bottiglie sparse per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutto ciò con grave nocumento per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana specie in caso di fenomeni di esodo improvviso, panico collettivo o al presentarsi di alterchi o risse”.

