Tappa in provincia di Caltanissetta, venerdì 19 giugno, per il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Alle 10.30, insieme all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il governatore inaugurerà il nuovo reparto di Lungodegenza dell’ospedale di Niscemi. A seguire, alle 12, si recherà in visita ufficiale al Comune di Butera, dove incontrerà il sindaco, la Giunta e la rappresentanza consiliare.