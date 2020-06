San Cataldo, auto ‘centra’ e distrugge scooter: 15enne ricoverato in ospedale

Tanta paura, ieri sera (domenica 21 giugno) a San Cataldo in viale Italia. Violento scontro tra un’auto ed uno scooter. Il guidatore del mezzo a due ruote, dopo il veemente impatto, è stato sbalzato sul selciato ad una notevole distanza: si è temuto il peggio per l’adolescente di 15 anni che invece si è rialzato, seppur ferito ed in evidente stato confusionale.

I presenti sul luogo del sinistro, rincuorati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi: il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “S.Elia” di Caltanissetta in codice “giallo”.

Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato gravi traumi; soltanto diverse escoriazioni ed un grande taglio al petto. Distrutto lo scooter: forze di polizia al lavoro per determinare le eventuali responsabilità del sinistro. (Foto di repertorio)