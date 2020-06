Mussomeli, raccolta firme promossa consiglieri d’opposizione: “Salviamo l’identità della nostra piazza”.

MUSSOMELI – 21 GIUGNO 2020, primo giorno d’estate e secondo giorno di raccolta di firme, proposta dall’opposizione consiliare, relativamente al progetto di riqualificazione della Piazza Umberto presentato dall’Amministrazione Catania, che approvato e già finanziato per 1.250.000 euro dalla Regione, è stato discusso, nei giorni scorsi, con circa tre ore di dibattito dal Consiglio Comunale. Infatti, è stato proprio il suo Presidente che, in corso di un suo intervento in aula, lo aveva “dichiarato valido all’85%”, a comunicare, a fine seduta, la raccolta fra i cittadini delle firme al riguardo. E così, lo staff organizzativo per la raccolta delle firme ha trovato spazio, proprio nella Piazza Umberto, dove è stata approntata la postazione per tale incombenza. Intanto, nel documento della raccolta delle firme si legge: “I cittadini firmatari della presente petizione intendono manifestare il proprio dissenso per il progetto di riqualificazione di Piazza Umberto deliberato dall’Amministrazione comunale di Mussomeli, ritenendo altresì non percorribili le altre tre varianti al progetto originario presentate dalla stessa Amministrazione. Salviamo e manteniamo la storicità della piazza, luogo di cultura, storia e tradizioni”. Nel documento dove vengono riportati i dati anagrafici, il documento d’identità e la firma. Tanto dibattito al riguardo, tanta confusione in giro, tanta preoccupazione per eventuale eliminazione delle tradizioni popolari, il che, secondo un’opinione generale, sarebbe gravissimo. Da sottolineare il fiorire di relazioni presentate al riguardo da più parti sui social, certamente degne di rispetto e di una certa valenza.

D’altra parte, l’amministrazione comunale, col suo sindaco, assessori e consiglieri che lo sostengono, hanno detto la loro in merito al progetto e le 3 varianti apportate, che saranno presentate ai cittadini per la scelta definitiva per la sua realizzazione, mediante un referendum on line che sarà indetto nelle prossime settimane. Il sindaco dal canto suo ha confermato che Piazza Umberto continuerà ad essere, anche in futuro, il luogo deputato allo svolgimento delle tradizioni popolari, già sostenute dalla sua amministrazione nel solco della collaborazione con le confraternite e con le associazioni. Comunque, l’auspicio dei più è quello di non far perdere il finanziamento. Da sottolineare che i social, in questo periodo, è stato il protagonista di tanto fermento: per chi ne fosse interessato documenti e video sulla questione sono stati pubblicati sul web e sono visionabili per eventuali approfondimenti.