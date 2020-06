Mussomeli, ai Vespri solenni e processione “festa du Signuri” presenze contingentate per il coronavirus

MUSSOMELI – Vigilia della Solennità del Corpus Domini con Messa e Vespri solenni alla Chiesa Madre di Mussomeli, presieduti dall’Arciprete don Pietro Genco e con presenze contingentate in chiesa nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore fra autorità civili e Popolo di Dio.. Va detto che rispetto agli altri anni, l’atmosfera matricese della vigilia, purtroppo, del tutto diversa alla tradizionale “festa du Signuri”, allorquando la Solennità, era vissuta con la liturgia e partecipata anche con la cantata dei fratelli, un momento forte ed impegnativo per il sodalizio che tradizionalmente cura e collabora col parroco nell’organizzazione della ricorrenza. Anche la processione del Corpus Domini subirà dei cambiamenti, appunto, in ossequio delle disposizioni in atto.