Migranti, Musumeci: “Sicilia non vuole essere campo profughi”

“La Sicilia non puo’ essere e non vuole essere un campo profughi. Lo dico da tempo. L’Europa finora e’ stata assente”. Lo ha affermato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a RaiNews24, in riferimento ai numerosi sbarchi di migranti sulle coste siciliane, in particolare a Lampedusa dove ieri e’ stata sfregiata, impacchettata e sigillata, la Porta d’Europa, simbolo dell’accoglienza dell’isola: gesto rivendicato sui social da coloro che contestano i continui approdi