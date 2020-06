Caltanissetta, l’ente Bilaterale del Terziario al servizio di imprese e lavoratori

Il consiglio direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Caltanissetta composto da Confcommercio presieduta da Massimo MANCUSO e dalle OO.SS. di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUC rappresentate dai segretari generali Nuccio CORALLO, Alfonso BELLOMO e Michelangelo MAZZOLA ha deliberato, per fronteggiare la fase 2 dell’evento epidemiologico COVID-19, l’istituzione, in Caltanissetta, del Comitato Territoriale.

L’Ente Bilaterale del Terziario opera secondo le previsioni contrattuali a sostegno di lavoratori e aziende del Commercio-Terziario che, come noto, rappresentano, nella provincia di Caltanissetta, un valore non indifferente sia sul piano economico che sociale. Settore, poi, che ha sofferto e soffre l’emergenza determinata dal virus Covid-19.

Le imprese aderenti all’Ente potranno affidarsi al Comitato Territoriale, per ottenere supporto e formazione affinché il proprio protocollo aziendale sia coerente con i dettami legislativi così da consentire una prosecuzione o il riavvio delle attività aziendali garantendo ai lavoratori le corrette condizioni di sicurezza.

L’EBT a tal fine ha avviato una serie di iniziative, totalmente gratuite per gli iscritti all’EBT, volte a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro (documenti di valutazione rischi aziendali atti a prevenire il rischio di infezione COVID-19) e l’avvio delle obbligatorie iniziative formative per i lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti al primo soccorso, ed altri resi obbligatorie dalle vigenti norme di legge.

In precedenza, l’EBT aveva avviato, ciò che è risultato e risulta significativo durante l’evento epidemiologico, una misura di sostegno alla genitorialità con la quale lavoratori o lavoratrici con figli di età inferiore a otto anni potranno assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e senza oneri per l’azienda alla quale sarà rimborsato il costo del lavoro sostenuto, se non a carico dell’Inps, per le giornate di assenza.

Aziende e lavoratori possono rivolgersi per ogni informazione all’info point presente presso la sede dell’EBT di Via Messina, 69, Tel. 093421626, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.