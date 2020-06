Caltanissetta, la sinfonica del centro Sicilia in corso Umberto I: domenica 21 giugno, ore 19

In occasione della Festa Europea della Musica la GOS ha deciso di ripartire con un flashmob che si svolgerà domenica 21 giugno alle ore 19,00 in corso Umberto I a Caltanissetta.

“Scenderemo in piazza per dare segno di speranza e farci sentire” – afferma il direttore della GOS Raimondo Capizzi – “siamo stati per troppo tempo chiusi in casa a suonare davanti allo specchio o davanti ad un computer per rispetto della sicurezza, ma un musicista ha bisogno della socialità, della convivenza, del rapporto umano. Siamo pronti quindi, nel rispetto delle norme, a dire che la GOS c’è e continua, con sacrificio, a cercare di produrre qualcosa di nuovo nella vita musicale di Caltanissetta. Siamo una grande realtà, e questo ci da la forza di andare avanti con la speranza di essere finalmente riconosciuti per quelli che siamo.”

L’evento vedrà protagonisti l’orchestra, il coro misto “Incanto”, Massimo Barrale, Cristina Gangi, Federica D’Avola, Fiammetta Bellanca e altri artisti.