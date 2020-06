Caltanissetta, ‘la città si racconta ad Etnos”: giovedì 4 giugno, Pippo Privitera e l’agricoltura di qualità

Si parlerà di agricoltura di qualità come opportunità di rinascita del territorio del centro Sicilia, Giovedì 4 Giugno alle ore 19 per gli incontri di “La Città si racconta ad Etnos” in diretta Web Streaming dalla pagina Facebook della Cooperativa Etnos

Ospite di questo incontro sarà Pippo Privitera, gastronomo, formatore nell’ambito dell’agroalimentare, e conoscitore del patrimonio agroalimentare siciliano e nisseno, e ne parlerà con diversi ospiti rappresentanti di associazioni degli agricoltori e produttori del centro Sicilia.

Nel territorio di Caltanissetta e del centro Sicilia, negli ultimi venti anni sono cresciute e nate molte aziende agricole e di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura di qualità, ma come questo settore dell’economia, un tempo primario in Sicilia, può diventare una occasione di rinascita economica e sociale delle aree interne della Sicilia, da tempo abbandonate da chi istituzionalmente è preposto allo sviluppo dell’economia e del lavoro, e spesso anche dai suoi abitanti ?

Se ne parlerà con chi conosce bene il territorio e le sue potenzialità, e si proverà a lanciare una proposta operativa per far sì che si concretizzino azioni di sviluppo e rinascita economica.

Per informazioni tel. 0934 591313 dalle ore 9 alle ore 13 o al cell. 348 3206302

Evento sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/cooperativaetnos