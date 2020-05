Il centro commerciale “Il Casale” ritrova la sua utenza: molteplici le iniziative mirate a garantire la salute dei clienti

SAN CATALDO – Riprende a girare a pieno ritmo il “motore” de “Il Casale”, il centro commerciale ubicato in contrada Bigini a San Cataldo, provincia di Caltanissetta.

Un motore attivo ed instancabile che anche durante il lungo periodo di lockdown non ha smesso di funzionare: l’ipermercato ed i negozi autorizzati hanno mantenuto vivo, frequentato e produttivo il centro.

Dal 18 maggio, l’attività è ripresa completamente su tutti i fronti.

La direzione, come sottolinea il direttore Calogero Sanfilippo (nella foto), ha operato massicciamente sotto il profilo della sanità e della sicurezza; molteplici e mirate le azioni di sanificazione, interventi sulla climatizzazione per evitare il ricircolo d’aria, installazione di molteplici colonnine con igienizzante e segnaletica multipla con precise indicazioni sulle modalità di comportamento e le prescrizioni.

Azioni apprezzate da commercianti ed utenti che hanno restituito alla struttura la “centralità” e la connotazione di centro aggregativo, ormai elemento distintivo del legame, sempre più saldo, con il territorio.

I dati hanno certificato la lungimiranza delle azioni della proprietà e il gradimento degli utenti. I primi rilevamenti hanno evidenziato come la “presenza” media nel centro commerciale sia tornata ai livelli di pre-lockdown. Un elemento numerico unico quasi unico in Italia: infatti nella maggior parte dei centri ancora la pedonabilità si mantiene al di sotto dei numeri che si registravano prima del blocco per la pandemia.

Il ritorno degli utenti, ‘il legame’ e l’affetto che mostrano per “Il Casale” è ulteriore elemento rafforzativo della dedizione che la struttura rivolge in maniera costante, professionale e certificata alle condizioni di salubrità e sicurezza sanitaria della struttura.