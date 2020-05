Caltanissetta, centri comunali raccolta: VII commissione, assessore assicura riapertura

Lunedì scorso, la VII commissione ha incontrato l’assessore all’ambiente per discutere e sollecitare la riapertura dei centri comunali raccolta. La commissione ha manifestato l’esigenza di riaprire tali punti di raccolta, in quanto, in questi mesi di lockdown, tante famiglie hanno accumulato nei propri garage e nei propri balconi, una quantità importante di rifiuti differenziati al fine di conferirli ed ottenere lo sgravio previsto. Oltretutto, i punti di raccolta sono ad oggi obbligatori, come da deliberato del consiglio comunale, pertanto, la mancata riapertura costituirebbe una omissione, oltre che un mancato aiuto alle famiglie. Sono anche venute meno numerose restrizioni e pertanto non vi sono più giustificazioni per tenere tale importante servizio ancora sospeso.

L’assessore Frangiamone, dopo una ampia discussione, conferma alla commissione la riapertura del CCR di contrada Cammarella, al massimo per lunedì prossimo e, immediatamente dopo la riattivazione delle isole ecologiche itineranti.