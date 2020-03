“Torneremo ad abbracciarci”, brano scritto dal nisseno Salvatore Riggi: una canzone, un grido di speranza

“Passerà, passeranno questi giorni, torneremo ad abbracciarci” queste alcune delle parole di ‘Torneremo ad abbracciarci’ una canzone, un grido di speranza, che nasce dalla penna di Salvatore Riggi, nisseno, esattamente nella notte fra il 13 e il 14 marzo. Il giorno dopo, Giorgia Lunghi, attrice, collega e coinquilina, pizzica degli accordi sulla sua chitarra. Non è solo una canzone scritta durante la quarantena, bensì un grido di speranza. Torneremo a perdonarci, a capire che non siamo più in grado di farci la guerra. Torneremo a guardarci negli occhi e piangeremo. Perché avremo vinto.

TORNEREMO AD ABBRACCIARCI Parole di SALVATORE RIGGI; Musica di GIORGIA LUNGHI; Voci: IRENE MICHETTI, ELEONORA PENNA, GIORGIA LUNGHI

