Sicilia, Coronavirus. Messina, Sindaco prepara ordinanza per banca dati passeggeri Stretto

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha preparato un’ordinanza che prevede l’istituzione di una banca dati dei passeggeri che devono attraversare lo Stretto e un servizio di prenotazione on line. Come aveva annunciato ieri sera, nella notte ha messo in piedi il nuovo provvedimento che entrera’ in vigore il 26 marzo alle 14.

L’ordinanza dispone che i concessionari per il trasporto navale e ferroviario, istituiscano “un servizio di prenotazione dei titoli di viaggio on-line mediante la creazione di una banca dati condivisa, nella quale dovranno essere inseriti i nominativi dei passeggeri, le ragioni dello spostamento, il luogo da raggiungere e l’indirizzo dove si intende trascorrere l’autoisolamento”. La banca dati dovra’ essere data in gestione alla Presidenza della Regione siciliana.

Secondo l’ordinanza la prenotazione dovra’ avvenire entro 24 ore prima della partenza proprio per permettere le verifiche. Inoltre i dati inseriti nella banca dati dovranno essere trasmessi dai concessionari dei servizi di trasporto che li avranno raccolti, alla Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attivita’ Necessarie per il contenimento della diffusione del Covid-19, al Comune di Messina ed al Comune di destinazione finale del viaggiatore. In questo modo il sindaco del Comune di destinazione potra’ monitorarli. Infine per i pendolari dello Stretto, dopo la registrazione iniziale sara’ attribuito loro un codice identificativo univoco che consentira’ il diritto al passaggio quotidiano.

L’ordinanza prevede inoltre che i concessionari dei servizi di trasporto dello Stretto siano “obbligati a garantire la riserva di posti, sempre in via prioritaria, per i passeggeri che rientrano nelle previsioni normative da soddisfare, con particolare riferimento a tutti coloro che lavorano nell’area dello Stretto (forze dell’ordine, operatori della sanita’, operatori della giustizia, Forze armate) e sono impegnati nell’ambito dei servizi essenziali”.