Ogni scusa è buona …

La stragrande maggioranza degli italiani osserva le norme introdotte per contrastare il diffondersi del Coronavirus ma esistono delle persone che, con la scusa anche di andare a comprare un solo prodotto, giornalmente va al supermercato perché proprio non riesce a stare a casa (affitterebbero anche dei cani pur di poter “evadere”); ciò chiaramente, mette in pericolo sia la propria vita che quella delle persone con cui convivono o che frequentano (compresi gli addetti al supermercato). Sarebbe opportuno che queste persone fossero sottoposte ad un “tagliando” al fine di registrare l’attività dei pochi neuroni che ancora possono vantare di avere.

(Lello Lombardo)