Forza Italia, Arena nuovo commissario cittadino a Mazzarino. Mancuso (FI): “L’obiettivo è rilanciare l’azione politica locale”

Nominato il nuovo commissario di Forza Italia a Mazzarino. È l’architetto Salvatore Arena, che continua da commissario l’avventura azzurra in città.

“L’obiettivo è rilanciare l’azione politica partendo da tutti coloro che hanno contribuito alla lista per le comunali. Tante donne e uomini, giovani e meno giovani che continueranno il lavoro svolto sino ad ora, insieme al Commissario e al Capogruppo consiliare Vincenzo D’asaro.

La presenza in Consiglio di tre elementi, tutti rappresentanti della squadra forzista ci riempie di entusiasmo”. Così in una nota il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.