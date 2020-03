Coronavirus. ‘Senza motivo’ a passeggio con 3 etti di hashish: arrestato nell’agrigentino

Sorpreso fuori casa senza motivo e con tre etti di hashish. E’ accaduto nell’agrigentino. In manette e’ finito un 24enne di Ribera. Il giovane e’ incappato nella fitta rete di controlli contro la diffusione del coronavirus. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri che lo hanno bloccato mentre a bordo della sua auto procedeva sulla strada statale 115, in direzione AGRIGENTO, vicino allo svincolo per contrada Bordea, a Sciacca.

Alle domande dei militari, non ha saputo dare alcuna valida motivazione sul perche’, nonostante i divieti, fosse in giro in auto. La droga era nascosta all’interno del filtro dell’aria dell’auto. Ammonta a oltre duemila euro, secondo una stima degli investigatori, il valore al dettaglio della sostanza stupefacente sequestrata. Il giovane e’ stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e denunciato per non avere rispettato gli obblighi previsti per contrastare l’emergenza Covid-1