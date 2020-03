Coronavirus, il Nursind Caltanissetta: dare priorità al personale sanitario nei supermercati

Priorità nei turni dei supermercati ai lavoratori della sanità. È quanto chiede il Nursind di Caltanissetta per voce del segretario territoriale Giuseppe Provinzano, che ricorda il difficile momento vissuto dagli operatori del settore. “Il periodo di emergenza – spiega – vede medici e infermieri impegnati duramente, ogni giorno, nelle strutture ospedaliere, dovendo rispettare i duri turni di lavoro e con poco tempo a disposizione per il riposo. Considerato il ruolo fondamentale svolto, il Nursind chiede la possibilità di realizzare un percorso privilegiato nei vari esercizi commerciali della provincia, sia all’ingresso sia alle casse, per infermieri, medici e personale sanitario e l’eventuale allestimento di elenchi degli esercizi interessati.

In questo modo non toglieremmo tempo prezioso per i sanitari. Pare superfluo ricordare come tutti gli operatori sanitari in questo momento sono impegnati costantemente nell’emergenza Coronavirus, con turni di lavoro lunghi e stancanti. Riteniamo giusto che siano favoriti in una attività essenziale come quella della spesa”