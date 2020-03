Coronavirus, ASP Enna emana avviso pubblico per reclutare urgentemente infermieri

La Direzione dell’Asp di ENNA ha emanato un avviso pubblico urgente per reclutare personale infermieristico. Il bando, si legge in una nota, e’ indetto per formulare la graduatoria utile a conferire incarichi di Collaboratore Infermiere da destinare alle Unita’ Operative impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Il reperimento in urgenza del personale – si legge nell’avviso – viene realizzato attraverso la formazione di un elenco in cui le istanze dei candidati dovranno pervenire esclusivamente per mezzo pec. Il bando, con tutte le necessarie indicazioni per partecipare, e’ pubblicato sul sito dell’Asp: www.aspenna.it