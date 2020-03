Coronavirus: a Sciacca droni per controllare il territorio

Si intensifica l’attività di vigilanza della Polizia municipale di Sciacca (Agrigento), con personale e nuova strumentazione, per il rispetto delle ultime misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19. Dalla prossima settimana, sarà utilizzato anche un drone per controllare dall’alto il territorio comunale e intervenire subito in caso di assembramenti. Negli ultimi giorni, l’attività della Polizia municipale si è concentrata sulla verifica degli spostamenti consentiti dalle norme e sulla sicurezza degli esercizi commerciali autorizzati a stare aperti in quanto attività essenziali.

Dal 12 al 26 marzo sono state controllate 921 persone, sia a piedi sia su auto o moto, 29 sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per spostamento ingiustificato. I controlli delle attività commerciali sono stati 320 per la verifica del rispetto delle normative sanitarie (sanificazione degli ambienti, dispositivi di protezione per il personale, distanze sociali dei clienti). Da ieri sera sono scattate le nuove sanzioni con verbali che vanno da 400 a 3.000 euro.