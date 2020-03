Coronavirus: a Enna farmaco anti artrite usato su 9 pazienti

E’ iniziata, su 9 pazienti ricoverati nel reparto Covid dell’Ospedale Umberto I di Enna, la sperimentazione con il Tocilizumab, il farmaco anti artrite reumatoide che sta dando buoni risultati nella cura dei pazienti affetti da Covid 19 . Lo conferma il direttore sanitario Emanuele Cassara’. “Il farmaco, come e’ noto non puo’ essere usato su tutti i pazienti – dice – abbiamo attivato la sperimentazione per un certo numero di casi e se sara’ necessario lo faremo anche per altri”