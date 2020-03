Agrigento, Coronavirus. Carabinieri aiutano donne sole: portano farmaci e “fanno” gli stagnini

A Porto Empedocle, sulla costa Agrigentina, una donna sola in casa, con problemi di deambulazione, non sapendo come poter andare a comprare i farmaci necessari, ha deciso di chiedere aiuto al 112 e il comandante della locale Stazione ha preso i medicinali in farmacia e li ha consegnati personalmente. E’ uno dei casi di solitudine delle persone costretti a casa per fare fronte all’emergenza Coronavirus a cui fanno anche fronte i militari dell’Arma del comando provinciale di Agrigento.

A Favara, una donna anziana, sola nella sua abitazione, si e’ ritrovata la casa allagata per la rottura di tubo dell’acqua. Dopo una telefonata ai carabinieri sul posto e’ arrivata una pattuglia che ha interrotto l’erogazione dell’acqua aiutando la donna ad eliminare il grosso dell’allagamento e ha chiamato un tecnico per la riparazione.